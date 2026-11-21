Es deutet vieles darauf hin, dass Nick Woltemade nicht mehr im Trikot von Newcastle United auflaufen wird. Als großer Hoffnungsträger wechselte der 24-Jährige 2025 für 75 Millionen Euro (plus Boni bis zu 90 Millionen Euro) vom VfB Stuttgart zu den Magpies. Zwei Jahre später könnte das Kapitel in England allerdings bereits wieder beendet sein.

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Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, „treffen Verantwortliche von Juventus und Newcastle bald wieder aufeinander“, um einen festen Transfer Woltemades nach Turin auszuhandeln. Bei der Alten Dame sei man durchaus daran interessiert, den Angreifer langfristig an sich zu binden. Bislang kommt der deutsche Nationalspieler in 13 Partien auf vier Tore und zwei Vorlagen.

FC Bayern: Kommt Woltemade infrage?

Newcastle müsste bei einem Verkauf allerdings einen erheblichen Transferverlust hinnehmen, da Juventus „nicht annähernd bereit ist“, die Ablöse zu zahlen, die die Magpies 2025 an den VfB überwiesen hatten. Auch eine erneute Leihe mit anschließender Kaufoption stehe als mögliche Lösung im Raum.

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Die italienische Sportzeitung berichtet zudem, dass der FC Bayern den 1,98 Meter großen Stürmer weiterhin auf dem Radar hat. Nach der Verletzung von Harry Kane im gestrigen Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) könnten die Münchner im Winter einen neuen Stürmer suchen. Woltemade hat in dieser Saison allerdings bereits für Newcastle und Juventus gespielt, könnte also erst im Sommer bei den Bayern eingreifen.