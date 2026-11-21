Wie erwartet wurde Rafael Nadal in den Vorstand von Real Madrid aufgenommen. Die Tennis-Ikone wurde auf der Generalversammlung der Königlichen mit klarer Mehrheit gewählt. Bereits zuvor war Nadal Ehrenmitglied bei Real.

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Präsident Florentino Pérez fand warme Worte für den 39-Jährigen: „Er ist Ehrenmitglied und fühlt diese Farben. Deshalb ist seine Ankunft mehr als nur die Ankunft einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Eine der größten Legenden möchte seine Zukunft mit uns teilen. Ich bin überzeugt, dass seine Anwesenheit uns helfen wird, weiterhin das Real Madrid aufzubauen, das wir für die nächsten Generationen wollen. Lieber Rafa, dies ist dein Zuhause.“