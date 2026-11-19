Paris Brunner (20) verschreibt seine Zukunft der AS Monaco. Nach Informationen von ‚RMC‘ besteht Einigkeit darüber, dass der Angreifer seinen bislang 2028 auslaufenden Vertrag im Fürstentum um zwei Jahre bis 2030 verlängern wird.

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Nach einer komplizierten Debüt-Saison ist Brunner bei den Monegassen inzwischen zum wichtigen Leistungsträger aufgestiegen. Acht Treffer in den ersten 13 Pflichtspielen haben den ehemaligen Dortmunder sogar auf die Liste von Bundestrainer Jürgen Klopp katapultiert.