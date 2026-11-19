Der 25 Millionen Euro teure Neuzugang Maxime Estève kann die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen, dennoch zeigt sich der 24-Jährige selbstbewusst und spricht von einem Prozess: „Ich war ja auch verletzt. Ich habe aber schon Einsätze bekommen und bin ansonsten geduldig, ich arbeite hart und ich weiß, dass es ein bisschen Zeit braucht, um hier vollends anzukommen. Ich habe aus einem guten Grund und mit voller Überzeugung einen Fünfjahresvertrag unterschrieben“, sagte der Innenverteidiger im Interview mit ‚RBlive‘.

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Estève kam in der Bundesliga bislang fünfmal zum Einsatz, zweimal davon von Beginn an. Der Franzose, der hinter Willi Orban (34) und Castello Lukeba (23) aktuell die dritte Option in der Abwehr-Zentrale ist, ist sich der Konkurrenz auf seiner Position bewusst: „Das gehört zu einem solchen Transfer dazu, und ich nehme es an. Da gehört eben dazu, dass man vielleicht nicht direkt jedes Spiel über 90 Minuten auf dem Feld steht. Ich weiß, ich werde gebraucht und arbeite hart.“