Bei Waldemar Anton (30) und Borussia Dortmund hakt es noch bei der Vertragsverlängerung. Nico Schlotterbeck (26) darf im Sommer per Ausstiegsklausel wechseln. Der Kontrakt von Ramy Bensebaini (32) läuft nach der Saison aus. Und bei den Talenten Luca Reggiani (18) und Filippo Mane (21) ist die Überzeugung im Klub nicht vollständig da.

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Logisch, dass die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben intensiv nach möglichen Verstärkungen für die Defensive Ausschau halten. Dabei scheut sich der Bundesliga-Topklub auch nicht, einen Blick in die 2. Bundesliga zu werfen. Dort führt laut ‚kicker‘ eine Spur zu Linus Gechter von Hertha BSC.

Wer ist für euch der beste deutsche Innenverteidiger? Jonathan Tah Nico Schlotterbeck Malick Thiaw Waldemar Anton Finn Jeltsch Yann Bisseck Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Spannendes Profil

Das Interesse am 22-jährigen Innenverteidiger sei bereits verbrieft, so das Fachmagazin. Der gebürtige Berliner hat durchaus ein sehr ansprechendes Profil. Zum einen liefert er konstant im Trikot der Alten Dame ab und hat deshalb auch großen Anteil am Erfolg der Berliner, die mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang zwei von der Tabellenspitze grüßen.

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Zum anderen gehört Gechter zur U21-Nationalmannschaft und kommt seit März unter Coach Antonio Di Salvo regelmäßig zum Einsatz. Außerdem läuft Gechters Vertrag im Sommer aus. Das könnte ihn zum echten Schnäppchen machen. Da ergibt es nur Sinn, dass auch der BVB die Situation genau beobachtet.

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Auch in Nürnberg wird hingeschaut

Zwei weitere Spieler aus der zweiten Liga haben es wohl ebenfalls in den Dunstkreis des BVB geschafft. Der ‚kicker‘ bringt dahingehend Fynn Otto (24) und Alexios Kalogeropoulos (22) ins Spiel. Die beiden Hünen bilden normalerweise das Innenverteidiger-Paar beim Club – und das sehr erfolgreich.