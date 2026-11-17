Bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern halten die Talentspäher stets die Augen offen, um junge Nachwuchskicker zu entdecken, die früh und für schmales Geld verpflichtet werden können. In den eigenen Akademien sollen diese dann zu Topprofis ausgebildet werden. Selbstverständlich fischen beide Bundesligaklubs dahingehend im selben Teich und kommen sich ab und an gegenseitig in die Quere.

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So auch bei Jordan Arnolin. Nach FT-Informationen steht der 18-jährige Innenverteidiger bei beiden Vereinen auf dem Zettel. Zurzeit steht der U19-Nationalspieler von Portugal noch bis 2029 bei Estoril Praia unter Vertrag. Im Verlauf der aktuellen Spielzeit gelang Arnolin der Durchbruch von der U23 zu den Profis beim portugiesischen Erstligisten.

Dass der gebürtige Lissaboner deshalb auch die Aufmerksamkeit anderer Klubs auf sich zieht, liegt in der Natur der Sache. Neben den beiden deutschen Klubs haben auch der FC Barcelona und der OSC Lille angeklopft. Scouts der genannten Vereine waren beim Spiel der portugiesischen U19 gegen Deutschland (3:2) im Estádio Carlos Osório zugegen und machten sich vor Ort ein genaues Bild von Arnolin.