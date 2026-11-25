Vincent Kompany war aufgrund zahlreicher Ausfälle zu einigen Experimenten bei der Startaufstellung genötigt. Der belgische Trainer brachte unter anderem Konrad Laimer im Sturmzentrum und Aleksandar Pavlovic auf der Zehnerposition. Dementsprechend wild und mit hoher Pressingintensität begann der FC Bayern die Partie. OSC Lille hatte in Ballbesitz große Probleme, die anlaufenden Gäste zu überspielen.

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Dayot Upamecano brachte dann mit einem Kopfballtor (15.) nach einer Ecke die frühe Führung für den verletzungsgeplagten Rekordmeister aus Deutschland. Auch in der Folge hielten die Münchner den Druck hoch. Lille konnte sich nur selten aus der Defensive befreien oder eigene Angriffe initiieren. Dementsprechend waren die Franzosen mit dem Rückstand von 0:1 zur Halbzeit noch gut bedient.

Bayern verliert den roten Faden

Durchgang zwei begann mit einer kalten Dusche für die Bayern. Die Hausherren glichen nach einem Pingpong-Tor und einer schwachen Rückgabe von Upamecano durch Ayase Ueda (46.) aus. Doch der Treffer zählte aufgrund eines Fouls von Ueda an Joshua Kimmich nicht. Ein paar Minuten später hatte Bayern weniger Glück. Erneut war es Ueda, der den Ball einschob (62.) – diesmal zählte der Treffer.

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Die Passivität der Kompany-Truppe in der zweiten Halbzeit rächte sich drei Minuten später noch deutlicher. Nach einem Konter bugsierte Aleksander Pavlovic den Ball ins eigene Tor (65.) und brachte Lille somit in Führung. Anschließend übernahmen die Bayern zwar wieder das Zepter, aber zwingende Torchancen erspielten sie sich nicht. Auch die Einwechslungen von Jamal Musiala und Luis Díaz wirkten sich nicht mehr effektiv aus.

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Torfolge

0:1 Upamecano (15.): Nach einem parierten Schuss von Pavlovic gibt es die erste Ecke für Bayern. Diese tritt Tom Bischof scharf in den Sechzehner. Upamecano kommt am langen Pfosten aus wenigen Metern Entfernung zum Kopfball und nickt nahezu mühelos ein.

1:1 Ueda (62.): Ngoy tankt sich durch und spielt den Ball halblinks in den Strafraum zum vogelfreien Ueda. Der Japaner nimmt den Ball an, dreht die Hüfte etwas auf und schiebt das Leder mit der Innenseite flach ins lange Eck.

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1:2 Pavlovic ET (65.): Die Bayern haben einen Freistoß, der vom Keeper gefangen wird. Özer macht das Spiel schnell, André schickt Mbappé, der fast aus der eigenen Hälfte alleine auf Urbig zuläuft. Mbappé spielt den Ball am Bayern-Torwart vorbei, doch er landet am Pfosten. Pavlovic war im Vollsprint mit nach hinten gelaufen, doch anstatt die Situation zu klären erzielt der Nationalspieler ein extrem unglückliches Eigentor.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

76‘ Jamal Musiala für Tom Bischof

76‘ Tim Binder für Hiroki Ito

76‘ Luis Díaz für Josip Stanisic

80‘ Noah Codjo-Evora für Lennart Karl

90'+1 Jonathan Tah für Min-jae Kim