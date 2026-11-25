Alejandro Garnacho (22) wurde beim Champions-League-Spiel von Aston Villa gegen Galatasaray (0:1) nicht berücksichtigt, obwohl Trainer Unai Emery noch einen weiteren Platz auf der Ersatzbank hätte vergeben können. „Heute waren die Spieler hier, von denen ich überzeugt bin, dass sie die besten für uns sind“, erklärte Emery nach der Niederlage in Istanbul.

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Dass Aston Villa die Kaufoption von rund 50 Millionen Euro für den vom FC Chelsea ausgeliehenen Flügelspielers zieht, erscheint derzeit ausgeschlossen. Der Argentinier hat inzwischen sämtliche Bilder mit Bezug zu Villa aus seinen sozialen Medien gelöscht. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich seine Zeit bei den Villans dem Ende nähern könnte.