Bisherige Leistung: 3/6

Nach seiner späten Rückkehr aus Saudi-Arabien zu Bayer Leverkusen hat sich Moussa Diaby bislang schwergetan, an die Topform vergangener Tage anzuknüpfen. Agierte oft unauffällig und als die Formkurve endlich nach oben zeigte, verletzte er sich am Oberschenkel. Erst beim gestrigen 4:0 gegen den SC Paderborn kehrte der Rechtsaußen in den Kader zurück.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Ein junger Diaby in Topform war früher ein Schlüsselspieler für Bayer. Mittlerweile ist der Franzose in seiner Spielanlage sichtlich reifer, verfügt jedoch immer noch über einen elitären Top-Speed. Wenn er wieder richtig fit ist, spricht also vieles dafür, dass Diaby wieder zu einem Star seines Teams werden kann.

Preis/Leistung: 4/6

Rund 30 Millionen Euro zahlten die Leverkusener im Spätsommer an Al Ittihad. Alles andere als ein Schnäppchen, aber angesichts der finanziellen Lage saudi-arabischer Klubs und Diabys Qualität auch kein Overpay, sondern ein marktgerechter Preis.

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Erwartungen erfüllt: 3/6

Die Erwartungen an Diaby sind groß, gleichzeitig war allerdings auch klar, dass er nach mehreren Jahren in einer schwachen Liga etwas Zeit brauchen würde, um sich an die höhere Belastung und das Tempo zu gewöhnen. Angesichts seines schwachen Scoring-Outputs hat er die Erwartungen bislang aber eher enttäuscht.

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Wiederverkaufswert: 3/6

Diaby ist 27 Jahre alt und hat als athletischer Flügelstürmer eine potenziell kürzere Prime als Spieler auf anderen Positionen. Nicht ausgeschlossen, dass Bayer irgendwann noch einmal eine Ablöse mit dem Linksfuß kassiert, allzu hoch wird die aber wohl nicht ausfallen.

Taktischer Fit: 5/6

Als schneller Linksfuß, der Chancen für sich selbst kreieren kann und für Breite sowie Tiefgang sorgen kann, passt Diaby gut in das System von Carles Martínez.