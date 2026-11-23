Bisherige Leistung: 2/6

In den ersten Wochen nach seiner Leihe hinterließ Ethan Nwaneri im schwarz-gelben Trikot durchaus Duftmarken, direkt im ersten Spiel konnte er gegen die TSG Hoffenheim (3:2) einen Treffer auflegen. Eine weitere Torbeteiligung kam bis heute aber nicht mehr hinzu.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Dass der Youngster über großes Potenzial verfügt, steht außer Frage. Ausgebildet in der Arsenal Academy gilt er als eines der größten Talente seines Jahrgangs. 20 Länderspiele für die englische U21-Nationalmannschaft sprechen zudem Bände. Genau wie bei der Leihe zuvor zu Olympique Marseille bekommt er die PS aber auch in Dortmund nicht auf den Rasen.

Preis/Leistung: 3/6

Aufgrund der Leihe hält sich das finanzielle Risiko in Grenzen, das Gesamtpaket soll sich – sofern die Leihe im Winter nicht abgebrochen wird – auf fünf Millionen Euro belaufen. Durch die Kurzeinsätze in den vergangenen Wochen erscheint aber auch dieser überschaubare Preis mehr und mehr in einem schlechteren Licht.

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Erwartungen erfüllt: 1/6

Nwaneri war die gesuchte Sofortverstärkung und kam bis Mitte Oktober regelmäßig zum Einsatz, stand dabei auch durchgehend in der Startaufstellung. Dennoch blieben die Leistungen dabei deutlich hinter den Erwartungen zurück. In den vergangenen Wochen setzt Trainer Niko Kovac kaum noch auf den Leihspieler.

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Wiederverkaufswert: 0/6

Da Nwaneri als kurzfristige Verletzungsvertretung von Konstantelias verpflichtet wurde, war ein langfristiges Engagement ohnehin nicht eingeplant. Im Gegenteil: Per Klausel könnte der FC Arsenal das Missverständnis im Winter vorzeitig beenden.

Taktischer Fit: 3/6

Ole Book verdiente sich in der Schlussphase des Sommer-Transfermarkts durchaus Anerkennung, wie schnell er auf die Konstantelias-Verletzung reagieren und Nwaneri aus dem Hut zaubern konnte. Aber schon damals wurde darauf verwiesen, dass der Engländer von der Spielanlage her eher ein Ersatz für den anderen griechischen Neuzugang Konstantinos Karetsas sei. Da der 19-Jährige zuletzt wieder gesetzt war, stürzt Nwaneris Stern entsprechend immer weiter ab.

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