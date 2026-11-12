SV Werder: Überragender Transfer mit einem Makel

Bisherige Leistung: 6/6

Der von vielen Fans durchaus kritisch beäugte Neuzugang hat voll eingeschlagen. Und es sind bei weitem nicht nur die zwölf Treffer in elf Pflichtspielen, sondern auch die Art und Weise, mit der Füllkrug vorangeht und seine Teamkollegen mitreißt. Absoluter Garant für den starken Saisonstart der Bremer.

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Potenzielle Leistung: 6/6

Steigerungspotenzial hat der 33-Jährige zwar nicht mehr, aber das ist auch gar nicht nötig, denn er befindet sich auf dem Zenit seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. Sollte er von Verletzungen verschont bleiben, hat der Kopfballspezialist womöglich noch ein paar Jahre im Tank.

Preis/Leistung: 6/6

Ohne Leihgebühr lotsten die Bremer den verlorenen Sohn im Sommer von West Ham United an die Weser. Zwar muss man einen Teil des recht üppigen Gehalts stemmen, aber diese Investition zahlt sich bislang voll aus.

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Erwartungen erfüllt: 6/6

Strenggenommen hat Füllkrug die Erwartungen sogar übertroffen. Klar, man hatte an der Weser auf sportlichen und vor allem menschlichen Impact gehofft. Die überragende Quote war aber sicherlich in der Form nicht Teil der Überlegungen von Sportchef Clemens Fritz.

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Wiederverkaufswert: 0/6

Sehr zum Leidwesen der Planer hat man für den kommenden Sommer keinerlei Zugriff auf Füllkrug. Geht es um einen festen Transfer, ist man auf das Wohlwollen von West Ham angewiesen. Sollte der Coup dann letztlich glücken, würde Füllkrug vermutlich bis zum Karriereende bei Grün-Weiß bleiben. Einen Wiederverkauf dürfte es also nicht geben.

Taktischer Fit: 6/6

Werder steht zwar in dieser Saison im Schnitt recht tief, definiert sich aber auch über Ballbesitzphasen. Ein schneller Neuner ist deshalb nicht vonnöten und Füllkrug kann seine Stärken im Abschluss, in der Luft und in der Ballbehauptung voll ausspielen.

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