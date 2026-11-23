Überraschenderweise ist Emre Can (32) heute mit Borussia Dortmund für das morgige Champions League-Duell mit dem FC Arsenal (21 Uhr) nach London gereist. „Es ist schön. Wir haben ihn immer gerne dabei. Nebenbei hat es aber auch einige medizinische Gründe, weil er seinen Arzt in London treffen wird“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ BVB-Sportdirektor Ole Book.

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Can laboriert seit dem Frühjahr an einem Kreuzbandriss. Der Defensivspieler kann teilweise schon wieder mittrainieren, sein Comeback visiert der Dortmunder Kapitän im Verlaufe des Januars an.