Bei Borussia Dortmund hofft man weiter auf eine Vertragsverlängerung mit Waldemar Anton (30). „Wir möchten es natürlich über die Bühne bringen, weil wir wissen, wie wichtig Waldi für uns ist. Wir hatten da schon gute konstruktive Gespräche“, zitiert ‚Sport1‘ BVB-Sportdirektor Ole Book. Anton, so Book weiter, sei „ein sehr wichtiger Spieler. Darum wissen wir. Da sollte sich alle Seiten zeitlich nicht unter Druck setzen.“

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Dortmund würde den bis 2028 datierten Vertrag gerne um zwei Jahre verlängern. Ein erstes Angebot mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro lehnte die Spielerseite ab – dem Vernehmen nach auch, weil Innenverteidiger-Kollege Nico Schlotterbeck (26) rund 14 Millionen kassiert.