Borussia Dortmund kann beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) wieder auf Waldemar Anton zurückgreifen. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘, laut denen der 30-Jährige die Reise Richtung Niederrhein am Freitagabend mit angetreten hat. Der Innenverteidiger hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme die Länderspiele mit dem DFB-Team absagen müssen.

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Die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Serhou Guirassy (30) und Carney Chukwuemeka (23) seien dagegen nicht gesichtet geworden, so die ‚Ruhr Nachrichten‘. BVB-Coach Niko Kovac hatte bei der Pressekonferenz am Donnerstag einen Einsatz des Trios offen gelassen.