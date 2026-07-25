RB: Transfer-Klartext von Gomis

Die Fans von RB Leipzig dürfen sich wohl auch in der kommenden Saison weiter an Tidiam Gomis erfreuen. Der 19-jährige Franzose wurde nach einem Testspiel gegen den FC Ingolstadt von ‚Sky‘ auf einen möglichen Wechsel im Verlauf des Sommers angesprochen und entgegnete deutlich: „Ich denke nicht an einen Wechsel, auch nicht an eine Leihe.“

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Im Februar 2025 schloss sich der Offensivspieler den Sachsen an, kam seither aber nur zu 30 Pflichtspieleinsätzen. Dabei gelang ihm ein eigener Treffer, einen weiteren legte er auf. Über die Rolle des Einwechselspielers kam Gomis bislang noch nicht hinaus.