Tadic hat noch nicht genug
Dusan Tadic setzt seine Karriere im Alter von 37 Jahren in der Eredivisie fort. Beim niederländischen Erstligisten unterschreibt der Serbe (111 Länderspiele) bis 2028. Er kommt ablösefrei von Al Wahda.
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𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗱𝗶𝗰 𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷 𝗡.𝗘.𝗖.— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 27, 2026
De 37-jarige aanvaller heeft in Nijmegen een contract ondertekend tot de zomer van 2028.
Bekijk het websitebericht ➡️ https://t.co/U2ZQbHDUDD#TADIC2028 pic.twitter.com/59geJ48HZO
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