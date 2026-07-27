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Tadic hat noch nicht genug

Dusan Tadic setzt seine Karriere im Alter von 37 Jahren in der Eredivisie fort. Beim niederländischen Erstligisten unterschreibt der Serbe (111 Länderspiele) bis 2028. Er kommt ablösefrei von Al Wahda.

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