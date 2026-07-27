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Bundesliga

BVB plant Kagawa-Comeback

von Martin Schmitz
1 min.
Shinji Kagawa beim Trianing von Cerezo Osaka @Maxppp

Borussia Dortmund spielt mit dem Gedanken einer erneuten Rückkehr von Shinji Kagawa. Diesmal geht es nicht um eine aktive Rolle auf dem Rasen, sondern um die Werbewirkung des 37-Jährigen, wie Marketingchef Carsten Cramer am Montagmorgen im Japan-Trainingslager der Schwarz-Gelben erklärte: „Wir haben den Stellenwert, den der BVB in Japan genießt, auch Shinji zu verdanken. Es ist das vierte Mal, dass wir nach Japan kommen. Das ist ganz eng mit Shinji verbunden. Er weiß auch, dass er, wenn seine aktive Karriere zu Ende geht und er Lust hat, für den BVB eine Rolle aufzunehmen, für uns ein absolut gefragter Mann ist.“

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Kagawa absolvierte zwischen 2010 und 2012 sowie 2014 und 2019 wettbewerbsübergreifend 216 Pflichtspiele für den BVB, in denen er 115 Scorerpunkte sammelte. Nach weiteren Stationen in Spanien, Griechenland und Belgien ist der Mittelfeldspieler seit 2023 wieder für seinen Heimatklub Cerezo Osaka aktiv, gegen den Dortmund im Rahmen des Trainingslagers am Mittwoch (12 Uhr) ein Testspiel bestreiten wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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