Schalker Transfer-Ausblick & klare Tendenz bei Dzeko

Der FC Schalke 04 kehrt zur nächsten Saison in die Bundesliga zurück und will dort auch langfristig bleiben. Frank Baumann hat im Interview beim ‚kicker‘ über die Herausforderung auf dem Transfermarkt gesprochen. Dass die Schalker mit ihrem Budget weit hinten im Teilnehmerfeld liegen, ist ein offenes Geheimnis.

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„Trotz aller wirtschaftlichen Probleme hatten wir in der 2. Liga ein Top-3-Budget zur Verfügung, in der 1. Liga sind die finanziellen Unterschiede deutlich größer. Da müssen wir uns als Aufsteiger erst einmal sehr weit hinten einordnen. Unser Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt wird begrenzt sein“, bringt der Sportvorstand die Finanzlage auf den Punkt.

Grundsätzlich sei die Mannschaft aber konkurrenzfähig, insbesondere durch die Winter-Neuzugänge. Deshalb werde „der Umbruch im Sommer nicht ganz so groß ausfallen“, führt der Funktionär aus. Auf Einnahmen durch Verkäufe sind die Knappen dennoch angewiesen. Gleichzeitig müssen die Einkäufe wieder sitzen: „Wir legen Wert darauf, dass unsere Zugänge ambitioniert und ehrgeizig sind. Es kann durchaus sein, dass unsere Sommerzugänge eher aus unteren oder kleineren Ligen kommen. Gleichzeitig benötigen wir Erstliga-Erfahrung, von daher wird es eine gute Mischung geben.“

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Bleibt Torjäger Dzeko?

Was viele Fans besonderes interessiert: Verlängert Edin Dzeko seinen Vertrag? Die Frage will Baumann noch nicht endgültig beantworten. Zwischen den Zeilen lässt sich aber herauslesen, dass die Chancen auf einen Verbleib des 40-Jährigen nicht schlecht stehen: „Edin hat signalisiert, dass er sich eine Fortführung seiner Karriere körperlich absolut vorstellen kann – wir können uns auch vorstellen, dass er uns auf, aber mit all seiner Erfahrung und professionellen Einstellung auch neben dem Platz weiterhelfen kann.“