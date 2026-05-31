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Bundesliga

BVB: Unerwarteter Campbell-Verkauf in Sicht

Cole Campbell kam bei Leihklub Hoffenheim kaum zum Zug. Dennoch erwägt die TSG eine Festverpflichtung des Dortmunder Offensivtalents.

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Cole Campbell von Borussia Dortmund @Maxppp

Die TSG Hoffenheim kann sich einen Kauf von Leihspieler Cole Campbell (20) vorstellen. Das berichtet der ‚kicker‘, laut dem die Kraichgauer die Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro plus Boni aber noch drücken wollen. Offen sei, ob Borussia Dortmund zu einem Preisnachlass bereit wäre.

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Beim BVB steht Campbell noch bis 2028 unter Vertrag, hat bei Schwarz-Gelb allerdings keine Perspektive mehr. Vor vier Jahren hatte man den US-amerikanischen Juniorennationalspieler aus Island nach Dortmund geholt. Für die BVB-Profis kam der Außenstürmer nur zu sieben Kurzeinsätzen.

Im vergangenen Januar folgte dann die Leihe zu Hoffenheim. Auch dort spielte Campbell kaum, 74 Minuten für das Bundesliga-Team, zwei Einsätze für die Drittliga-Mannschaft stehen zu Buche. Eine Torbeteiligung gelang dem Außenstürmer nicht, von Campbells Potenzial scheint man im Kraichgau dennoch überzeugt zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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