BVB: Unerwarteter Campbell-Verkauf in Sicht

Die TSG Hoffenheim kann sich einen Kauf von Leihspieler Cole Campbell (20) vorstellen. Das berichtet der ‚kicker‘, laut dem die Kraichgauer die Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro plus Boni aber noch drücken wollen. Offen sei, ob Borussia Dortmund zu einem Preisnachlass bereit wäre.

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Beim BVB steht Campbell noch bis 2028 unter Vertrag, hat bei Schwarz-Gelb allerdings keine Perspektive mehr. Vor vier Jahren hatte man den US-amerikanischen Juniorennationalspieler aus Island nach Dortmund geholt. Für die BVB-Profis kam der Außenstürmer nur zu sieben Kurzeinsätzen.

Im vergangenen Januar folgte dann die Leihe zu Hoffenheim. Auch dort spielte Campbell kaum, 74 Minuten für das Bundesliga-Team, zwei Einsätze für die Drittliga-Mannschaft stehen zu Buche. Eine Torbeteiligung gelang dem Außenstürmer nicht, von Campbells Potenzial scheint man im Kraichgau dennoch überzeugt zu sein.