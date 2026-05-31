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BVB: Kohle für Kabar?

von Lukas Hörster - Quelle: Hamburger Morgenpost
Almugera Kabar in der Sonne @Maxppp

Die Vorzeichen für einen Wechsel von Almugera Kabar haben sich geändert. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, bevorzugen sowohl der 19-jährige Linksverteidiger als auch sein Arbeitgeber Borussia Dortmund einen Verkauf im Sommer.

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Im Januar stand Kabar kurz vor einem Wechsel zum Hamburger SV, damals ging es jedoch erstmal um eine Leihe. Da den Hanseaten ein Kauf zu riskant erscheint, sind sie im Rennen um Kabar vorerst nicht dabei, heißt es. Wohin es stattdessen für den DFB-Junior gehen könnte, ist unklar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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