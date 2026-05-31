BVB trifft Wätjen-Entscheidung

Borussia Dortmund plant nicht länger mit Kjell Wätjen. Das geht aus einer Meldung des ‚kicker‘ hervor. Demnach erhält das bislang an den VfL Bochum verliehene Eigengewächs keinen Platz im Profikader und soll verkauft werden.

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Wätjen selbst will dem Vernehmen nach auf keinen Fall im Regionalligateam des BVB geparkt werden, sondern weiterhin auf Profilevel kicken. Wo der 20-jährige Mittelfeldspieler das machen kann, bleibt vorerst offen.