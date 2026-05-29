Magdeburg verpflichtet Reitz

Tony Reitz wagt den nächsten Entwicklungsschritt. Der 21-Jährige schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Zur Vertragslaufzeit macht der Zweitligist keine Angabe, dem Vernehmen nach fließen 400.000 Euro Ablöse an Borussia Dortmund.

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In Dortmund war der Mittelfeldakteur Kapitän der zweiten Mannschaft. „Tony Reitz verfügt über ein sehr spannendes Profil. Er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und gibt uns dadurch zusätzliche Optionen. Er hat einen sehr guten linken Fuß, mit dem er nicht nur im Spielaufbau Akzente setzt, sondern auch bei Standardsituationen Gefahr ausstrahlt. Seine Spielintelligenz hilft ihm dabei, Situationen früh zu erkennen und kluge Entscheidungen auf dem Platz zu treffen“, schwärmt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel.