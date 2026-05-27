Neuer BVB-Plan steht – ein Star unverkäuflich

Borussia Dortmund vollzieht aktuell einen Kurswechsel. Vermehrt soll wieder auf junge und hungrige Spieler gesetzt werden, zudem ist es das Ziel, durch spannende Talente und eine attraktive Spielweise im Vereinsumfeld wieder Euphorie zu entfachen.

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Geschäftsführer Sport Lars Ricken verspricht sich von dieser Neuausrichtung einiges. „Ich habe ein klares Ziel: Wir wollen als Verein eine verschworene Truppe sein. Wenn wir Erfolg haben wollen, brauchen wir Zusammenhalt und Geschlossenheit. Das ist mir sehr wichtig“, lässt der Funktionär im Interview mit der ‚Sport Bild‘ durchblicken.

Auch in puncto Spielweise möchte der Funktionär eine Entwicklung sehen. „Auf dem Platz wollen wir für zwei Dinge stehen: Arbeit und Spektakel. Wir kommen aus einer Stadt mit einer Arbeitermentalität. Für Siege zu kämpfen, füreinander einzustehen, das sind unsere Werte“, erklärt Ricken und ergänzt: „Außerdem wollen wir Kreativität hinzugewinnen, um unser Spiel attraktiver zu gestalten.“

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Bahn frei für Talente

Eine große Rolle spielen in diesem Bestreben vielversprechende Talente. Mit Luca Reggiani (18) und Samuele Inácio (18) haben solche beim BVB bereits in der abgelaufenen Saison für Furore gesorgt, zudem kommen mit Justin Lerma (18), Kauã Prates (17) und Joane Gadou (19) noch mindestens drei weitere Juwele hinzu.

„Sie sollen Fußball spielen. Wir sind eine sehr erfahrene Mannschaft, das sieht man ja auch am Durchschnittsalter in den vergangenen Jahren. Unser Interesse besteht ganz klar darin, junge, talentierte Spieler einzubauen. Diesen Weg wollen wir als Borussia Dortmund noch stärker bestreiten“, skizziert Sportdirektor Ole Book den Plan mit den Jungprofis.

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Nmecha unverkäuflich

Auf der anderen Seite kommt auch etablierten Spielern wie Felix Nmecha (25) eine große Bedeutung zu. Der Leistungsträger im Mittelfeldzentrum verlängerte erst im März seinen Vertrag, im Sommer ist er unverkäuflich. „Das würde ich so unterschreiben. Felix wird auch in der kommenden Saison für uns spielen, das ist der klare Plan. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa muss er sich keineswegs verstecken. Er hat eine enorme Bedeutung für unser Spiel“, erklärt Book auf die entsprechende Frage.