Also doch: Gladbach tütet Transfer-Doppelpack ein

Der zwischenzeitlich ins Wanken geratene Wechsel von Zento Uno (22) zu Borussia Mönchengladbach geht wohl doch über die Bühne. Informationen von ‚Sky‘ zufolge hat sich der Mittelfeldspieler keine schwerwiegende Verletzung zugezogen, sodass der Transfer nicht mehr in Gefahr sei.

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Uno werde knapp einen Monat ausfallen, für den Anschluss ist der Medizincheck angedacht. Am Niederrhein winkt dem Japaner (zwei Länderspiele) eine Anstellung bis 2030. Für Uno, der in Gladbach als Nachfolger für Rocco Reitz (22) eingeplant ist, fließt eine Ablöse von rund einer halben Million Euro an Shimizu S-Pulse.

Darüber hinaus befindet sich ein weiterer Zugang im Anflug auf den Borussia-Park: Yukhym Konoplya (26). Der Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von Shakhtar Donetsk in die Bundesliga. Den Medizincheck hat der 27-fache ukrainische Nationalspieler bei den Fohlen bereits erfolgreich gemeistert, in Kürze dürfte also die Fixmeldung folgen.