Yan Diomande wird der teuerste Spieler des Transfersommers – das glauben zumindest die FT-User. In einer entsprechenden Umfrage belegt der 19-jährige Flügelstürmer von RB Leipzig Platz eins, gefolgt von Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) und Enzo Fernández (25/FC Chelsea).

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Wer wird der teuerste Transfer des Sommers? Yan Diomande Julián Álvarez Enzo Fernández Elliot Anderson Jemand anderes Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Um Diomande werben insbesondere der FC Liverpool und Paris St. Germain. Auch beim FC Bayern hält man große Stücke auf den Ivorer, der den Münchnern letztlich aber wohl zu teuer ist. RB ruft dem Vernehmen nach 130 Millionen Euro Ablöse auf. Liverpool stellte zuletzt 100 Millionen in Aussicht.