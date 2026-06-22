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FT-Kurve Bundesliga

Wird Diomande der Rekord-Transfer?

von Lukas Hörster
Yan Diomande im Duell mit Joshua Kimmich und Leroy Sané @Maxppp

Yan Diomande wird der teuerste Spieler des Transfersommers – das glauben zumindest die FT-User. In einer entsprechenden Umfrage belegt der 19-jährige Flügelstürmer von RB Leipzig Platz eins, gefolgt von Julián Álvarez (26/Atlético Madrid) und Enzo Fernández (25/FC Chelsea).

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Wer wird der teuerste Transfer des Sommers?
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Um Diomande werben insbesondere der FC Liverpool und Paris St. Germain. Auch beim FC Bayern hält man große Stücke auf den Ivorer, der den Münchnern letztlich aber wohl zu teuer ist. RB ruft dem Vernehmen nach 130 Millionen Euro Ablöse auf. Liverpool stellte zuletzt 100 Millionen in Aussicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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