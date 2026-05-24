Scheitert ein sicherer Gladbach-Transfer doch noch?

Borussia Mönchengladbach muss den eigentlich fest eingeplanten Transfer von Mittelfeldspieler Zento Uno (22) zumindest mal nach hinten verschieben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, macht eine jüngst erlittene Verletzung des Rechtsfußes von Shimizu S-Pulse einen Medizincheck zurzeit unmöglich.

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Bei der Borussia soll Uno das Erbe von Rocco Reitz (23) antreten, den es zu RB Leipzig zieht. Uno ist zweifacher japanischer Nationalspieler und führt Shimizu trotz junger Jahre immer mal wieder als Kapitän aufs Feld. Ob der Transfer zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Sommer über die Bühne gehen wird, entscheidet die Schwere der Verletzung. Untersuchungen sollen in Kürze weiteren Aufschluss geben.