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2. Bundesliga

Kiel-Trainer Walter vor überraschendem Wechsel?

von Lukas Weinstock - Quelle: Hamburger Abendblatt
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Der VfL Wolfsburg könnte für die Nachfolge von Dieter Hecking eine überraschende Lösung aus dem Hut zaubern. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ führt eine heiße Spur zu Tim Walter. Dem 50-Jährigen, dessen Vertrag bei Holstein Kiel Ende Juni ausläuft, liege sogar bereits ein konkretes Angebot vor.

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Bislang galt Alexander Blessin (FC St. Pauli) als Favorit auf den Trainerposten in der Autostadt. Walter könnte ihm nun den Rang abgelaufen haben. Wer letztendlich den Zuschlag erhält, wird sich voraussichtlich zeitnah entscheiden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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