Kiel-Trainer Walter vor überraschendem Wechsel?

Der VfL Wolfsburg könnte für die Nachfolge von Dieter Hecking eine überraschende Lösung aus dem Hut zaubern. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ führt eine heiße Spur zu Tim Walter. Dem 50-Jährigen, dessen Vertrag bei Holstein Kiel Ende Juni ausläuft, liege sogar bereits ein konkretes Angebot vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang galt Alexander Blessin (FC St. Pauli) als Favorit auf den Trainerposten in der Autostadt. Walter könnte ihm nun den Rang abgelaufen haben. Wer letztendlich den Zuschlag erhält, wird sich voraussichtlich zeitnah entscheiden.