Wolfsburg befördert Eigengewächs Neininger

Der VfL Wolfsburg hat U19-Kapitän Till Neininger langfristig an den Verein gebunden. Wie der Bundesliga-Absteiger offiziell verkündet, unterschreibt der 19-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2028. Das Eigengewächs wird ab der kommenden Saison fest Teil des Profikaders sein, wie Sportdirektor Pirmin Schwegler bestätigt: „Wir freuen uns sehr, dass Till seinen Weg beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert hat. Er ist ein echtes Eigengewächs und hat sich den Schritt in den Profibereich hart erarbeitet.“

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Zukunft in Grün-Weiß: Der VfL Wolfsburg verlängert mit U19-Kapitän Till Neininger. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Wölfen vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Neininger wird für die Grün-Weißen mit der Trikotnummer 34 auflaufen.



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Neininger war 2018 in die Jugendakademie der Wölfe gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. Der Innenverteidiger zeigt sich überglücklich nach der Unterschrift: „Jetzt ein Teil der Mannschaft zu sein, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Dass mir mein Jugendklub diese Möglichkeit gibt, ist nicht selbstverständlich. Deshalb war es für mich schnell klar, dass ich meinen Weg beim VfL fortsetzen möchte.“