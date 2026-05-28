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Offiziell 2. Bundesliga

Wolfsburg befördert Eigengewächs Neininger

von Daniel del Federico
1 min.
Till Neininger (m.) ist unzufrieden @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat U19-Kapitän Till Neininger langfristig an den Verein gebunden. Wie der Bundesliga-Absteiger offiziell verkündet, unterschreibt der 19-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2028. Das Eigengewächs wird ab der kommenden Saison fest Teil des Profikaders sein, wie Sportdirektor Pirmin Schwegler bestätigt: „Wir freuen uns sehr, dass Till seinen Weg beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert hat. Er ist ein echtes Eigengewächs und hat sich den Schritt in den Profibereich hart erarbeitet.“

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Neininger war 2018 in die Jugendakademie der Wölfe gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. Der Innenverteidiger zeigt sich überglücklich nach der Unterschrift: „Jetzt ein Teil der Mannschaft zu sein, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Dass mir mein Jugendklub diese Möglichkeit gibt, ist nicht selbstverständlich. Deshalb war es für mich schnell klar, dass ich meinen Weg beim VfL fortsetzen möchte.“

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