Jahrelang standen sie sich als Gegner im El Clásico gegenüber, jetzt wird Casemiro Teamkollege von Lionel Messi. Wie Inter Miami bekanntgibt, hat der 34-jährige Mittelfeldabräumer einen Vertrag bis zum Ende der verkürzten MLS-Saison 2027 unterschrieben. Es gibt zudem eine Verlängerungsoption bis 2029.

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Casemiro kommt ablösefrei von Manchester United, wo er bis zuletzt ein wichtiges Puzzlestück im Zentrum war. So auch bei der gerade zu Ende gegangenen WM, bei der er seine Länderspiele 87 bis 91 für Brasilien bestritt. Die beste Zeit erlebte Casemiro fraglos bei Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er fünfmal die Champions League.