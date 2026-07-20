Der VfB Stuttgart legt im Ablösepoker um Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic (21) wohl nach. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, sind die Schwaben bereit, ihr 18-Millionen-Angebot auf 22 Millionen Euro plus Boni zu erhöhen. Der VfL Wolfsburg fordert einen Sockelbetrag von 25 Millionen.

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Pejcinovic-Berater Karl Herzog soll sich derweil auf den Weg ins VfL-Trainingslager gemacht haben, um den Transfer voranzutreiben. Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Dieter Hecking sagt: „Dzenan hat bei uns einen Vertrag. Wir haben eine klare Meinung, daran ändert sich täglich nichts. Wir müssen und wollen ihn nicht verkaufen. Trotzdem wissen wir nicht, was morgen ist.“