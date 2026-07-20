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VfB erhöht Pejcinovic-Angebot

von David Hamza - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
Dzenan Pejcinovic im VfL-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart legt im Ablösepoker um Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic (21) wohl nach. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, sind die Schwaben bereit, ihr 18-Millionen-Angebot auf 22 Millionen Euro plus Boni zu erhöhen. Der VfL Wolfsburg fordert einen Sockelbetrag von 25 Millionen.

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Pejcinovic-Berater Karl Herzog soll sich derweil auf den Weg ins VfL-Trainingslager gemacht haben, um den Transfer voranzutreiben. Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Dieter Hecking sagt: „Dzenan hat bei uns einen Vertrag. Wir haben eine klare Meinung, daran ändert sich täglich nichts. Wir müssen und wollen ihn nicht verkaufen. Trotzdem wissen wir nicht, was morgen ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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