Modric hat unterschrieben

Luka Modric hat noch nicht genug. Der 40-jährige Mittelfeldstratege unterzeichnet einen neuen Einjahresvertrag beim AC Mailand. Die Rossoneri hatten in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, den 202-fachen kroatischen Nationalspieler für ein weiteres Jahr an den Klub zu binden – letztlich mit Erfolg.

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The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Im Sommer 2025 hatte sich Modric nach rund 13 Jahren bei Real Madrid ablösefrei den Mailändern angeschlossen. In seiner ersten Saison in Italien war der Altstar gesetzt und zeigte weiterhin regelmäßig seine Klasse. Unter dem neuen Trainer Rúben Amorim soll Modric auch in der kommenden Spielzeit die Strippen im Mittelfeld ziehen.