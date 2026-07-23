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Offiziell Serie A

Modric hat unterschrieben

von Fabian Ley
1 min.
Luka Modric im Trainingsanzug @Maxppp

Luka Modric hat noch nicht genug. Der 40-jährige Mittelfeldstratege unterzeichnet einen neuen Einjahresvertrag beim AC Mailand. Die Rossoneri hatten in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, den 202-fachen kroatischen Nationalspieler für ein weiteres Jahr an den Klub zu binden – letztlich mit Erfolg.

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Im Sommer 2025 hatte sich Modric nach rund 13 Jahren bei Real Madrid ablösefrei den Mailändern angeschlossen. In seiner ersten Saison in Italien war der Altstar gesetzt und zeigte weiterhin regelmäßig seine Klasse. Unter dem neuen Trainer Rúben Amorim soll Modric auch in der kommenden Spielzeit die Strippen im Mittelfeld ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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