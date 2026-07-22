Mbappé bereitet Olise-Transfer vor

Mitte Juli enthüllte FT exklusiv, dass Michael Olise (24) in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln will. Auch die ‚Sport Bild‘ bestätigt diese Information mittlerweile und berichtet zudem, dass Olises französischer Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé (27) im Transferpoker eine entscheidende Rolle einnehmen könnte.

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Mbappé, der mit Olise gut befreundet ist, soll für den Wechselwunsch des Bayern-Profis „maßgeblich […] verantwortlich“ sein. Mbappé habe Olise während der WM regelrecht umgarnt, so die ‚Sport Bild‘, ihm zudem vor Augen geführt, wie die beiden bei Real auf dem Platz harmonieren könnten und dass die Königlichen ihn unbedingt brauchen.

Auch von „den exklusiven Restaurants und dem warmen Wetter“ in Madrid habe Mbappé berichtet. Olise soll empfänglich gewesen sein für die Schwärmereien – diese positiven Signale habe Mbappé dann Real-Präsident Florentino Pérez mitgeteilt.

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Ganz vom Tisch ist aber auch eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern noch nicht. Laut der ‚Sport Bild‘ erwägen die Münchner, Olise eine immense Gehaltserhöhung von 14 auf 25 Millionen Euro anzubieten.

Entscheidend für Olises Wahl ist vor allem auch die Aussicht auf den Champions League-Titel und eine konkurrenzfähige Mannschaft. Der Offensivstar habe Zweifel, ob das in Münchnen gelingen wird. Er wolle daher zeitnahe Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen und „Perspektiven aufgezeigt bekommen“.