Mattias Svanberg könnte auch nach dem Abstieg mit dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga auflaufen. Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass Werder Bremen Interesse am 27-jährigen Mittelfeldspieler hat.

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Die ‚DeichStube‘ bestätigt die Infos, betont jedoch, dass Svanberg für Werder nur infrage kommt, sollte Jens Stage (29) die Bremer noch verlassen. Der Mittelfeld-Torjäger (zehn Saisontore) will zur TSG Hoffenheim wechseln, Werder stellt sich jedoch quer und fordert mehr als die gebotenen zehn Millionen Euro Ablöse.

Wie teuer Svanberg würde, ist unklar. Der schwedische WM-Fahrer war 2022 für knapp zehn Millionen vom FC Bologna nach Wolfsburg gekommen und besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Der VfL plant dem Vernehmen nach ohne Svanberg.