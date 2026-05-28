Wolfsburg verkündet neun Abgänge

Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga gleich neun Abgänge vermeldet. So kehren die ausgeliehenen Jeanuel Belocian (21/Bayer Leverkusen), Adam Daghim (20/RB Salzburg), Jenson Seelt (23/AFC Sunderland) und Jesper Lindström (26/SSC Neapel) zu ihren Stammvereinen zurück.

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Personalentscheidungen beim VfL Wolfsburg:



Jeanuel Belocian, Adam Daghim, Jenson Seelt und Jesper Lindström kehren nach ihren Leihen zu ihren Klubs zurück. Zudem verlassen Jonas Wind und Kevin Paredes die Wölfe. Nicolas Cozza, Bartol Franjic und Jakub Kaminski kehren nicht zu… pic.twitter.com/V7jZddzNYK — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 28, 2026

Außerdem packen Stürmer Jonas Wind (27) und Mittelfeldspieler Kevin Paredes (23) ihre Koffer, beide stehen nur noch bis Ende Juni unter Vertrag und werden entsprechend ablösefrei wechseln. Die aktuell verliehenen Nicolas Cozza (27/FC Nantes), Bartol Franjic (26/FC Venedig) und Jakub Kaminski (23/1. FC Köln) werden nach Angaben des VfL nicht nach Wolfsburg zurückkommen.