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Wolfsburg verkündet neun Abgänge

von David Hamza - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Jonas Wind ist enttäuscht @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga gleich neun Abgänge vermeldet. So kehren die ausgeliehenen Jeanuel Belocian (21/Bayer Leverkusen), Adam Daghim (20/RB Salzburg), Jenson Seelt (23/AFC Sunderland) und Jesper Lindström (26/SSC Neapel) zu ihren Stammvereinen zurück.

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Außerdem packen Stürmer Jonas Wind (27) und Mittelfeldspieler Kevin Paredes (23) ihre Koffer, beide stehen nur noch bis Ende Juni unter Vertrag und werden entsprechend ablösefrei wechseln. Die aktuell verliehenen Nicolas Cozza (27/FC Nantes), Bartol Franjic (26/FC Venedig) und Jakub Kaminski (23/1. FC Köln) werden nach Angaben des VfL nicht nach Wolfsburg zurückkommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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