Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Neuer Trainer-Kandidat in Wolfsburg

von Fabian Ley - Quelle: RevierSport
1 min.
Tobias Strobl trägt eine Jacke @Maxppp

Wird der VfL Wolfsburg auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer in der dritten Liga fündig? Nach Informationen von ‚RevierSport‘ befasst sich der Bundesliga-Absteiger intensiv mit Tobias Strobl, der derzeit den SC Verl coacht. In Wolfsburg könnte der 38-Jährige die Nachfolge von Dieter Hecking antreten, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Geschäftsführer der Wölfe werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Strobl werden aber auch zahlreiche weitere Kandidaten beim VfL für die Trainerbank gehandelt. Zuletzt machten die Namen Tonda Eckert (FC Southampton) und Enrico Maaßen (FC St. Gallen) die Runde. Ebenfalls auf der Wolfsburger Liste stehen unter anderem: Dino Toppmöller (zuletzt Eintracht Frankfurt), Alexander Blessin (St. Pauli), Danny Röhl (Glasgow Rangers) und Dietmar Kühbauer (LASK).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
3. Liga
Wolfsburg
Verl
Tobias Strobl
Dieter-Klaus Hecking

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Verl Logo SC Verl
Tobias Strobl Tobias Strobl
Dieter-Klaus Hecking Dieter-Klaus Hecking
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert