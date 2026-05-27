Neuer Trainer-Kandidat in Wolfsburg

Wird der VfL Wolfsburg auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer in der dritten Liga fündig? Nach Informationen von ‚RevierSport‘ befasst sich der Bundesliga-Absteiger intensiv mit Tobias Strobl, der derzeit den SC Verl coacht. In Wolfsburg könnte der 38-Jährige die Nachfolge von Dieter Hecking antreten, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Geschäftsführer der Wölfe werden soll.

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Neben Strobl werden aber auch zahlreiche weitere Kandidaten beim VfL für die Trainerbank gehandelt. Zuletzt machten die Namen Tonda Eckert (FC Southampton) und Enrico Maaßen (FC St. Gallen) die Runde. Ebenfalls auf der Wolfsburger Liste stehen unter anderem: Dino Toppmöller (zuletzt Eintracht Frankfurt), Alexander Blessin (St. Pauli), Danny Röhl (Glasgow Rangers) und Dietmar Kühbauer (LASK).