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Hannover-Comeback: Teuchert öffnet die Tür

von Simon Martis - Quelle: Transfermarkt.de
1 min.
Cedric Teuchert freut sich über ein Hannover-Tor @Maxppp

Kehrt Cedric Teuchert im Sommer zu Hannover 96 zurück? Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ erklärt der 29-Jährige auf die Frage nach einem möglichen Comeback bei den Niedersachsen: „Vorstellbar wäre das natürlich. Ich kenne das Umfeld, ich kenne die Stadt und hatte eine tolle Zeit bei 96 – da würde ich ja lügen, würde ich Nein sagen.“ Für Hannover absolvierte der Angreifer insgesamt 97 Pflichtspiele, erzielte dabei 34 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

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Ob es tatsächlich zu einer Rückkehr kommt, ist aktuell allerdings offen. Teuchert, dessen Vertrag beim MLS-Klub St. Louis ausläuft, liebäugelt jedenfalls mit einer Rückkehr nach Europa. „Es reizt mich sehr, wieder in Europa zu spielen. Ich habe mich als Spieler noch mal weiterentwickelt und Bock auf eine ambitionierte Aufgabe“, so Teuchert. Konkrete Entscheidungen sind bislang aber noch nicht gefallen: „Es gibt Gespräche, aber entschieden ist noch nichts.“

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