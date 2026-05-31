Weltmeisterschaft
WM-Test: So spielt Deutschland
Um 20:45 Uhr trifft Deutschland im vorletzten Test vor der WM auf Finnland. Seine erste Elf schickt Julian Nagelsmann noch nicht ins Rennen.
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@Maxppp
Auf Arsenal-Profi Kai Havertz muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem gestrigen Champions League-Finale noch verzichten, Manuel Neuer wird nach seinen Wadenproblemen vorerst geschont.
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Den Platz zwischen den Pfosten nimmt daher wie in den vergangenen Monaten Oliver Baumann ein. Auf der rechten Offensivseite beginnt Lennart Karl, im Sturmzentrum Deniz Undav. Links hinten erhält Nathaniel Brown den Vorzug gegenüber David Raum.
Die DFB-Aufstellung
So spielt Finnland
Huuhkajat Saksaa vastaan, olkaa hyvä! 🦉🇩🇪🇫🇮— Huuhkajat (@Huuhkajat) May 31, 2026
⚽️ Saksa-Suomi
📍 Mainz
🕘 Klo 21.45 (studio alkaa 21.15)
📺 Yle TV2 & Areena#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/dXKkcK2z2P
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