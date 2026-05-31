Auf Arsenal-Profi Kai Havertz muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem gestrigen Champions League-Finale noch verzichten, Manuel Neuer wird nach seinen Wadenproblemen vorerst geschont.

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Den Platz zwischen den Pfosten nimmt daher wie in den vergangenen Monaten Oliver Baumann ein. Auf der rechten Offensivseite beginnt Lennart Karl, im Sturmzentrum Deniz Undav. Links hinten erhält Nathaniel Brown den Vorzug gegenüber David Raum.

Die DFB-Aufstellung

So spielt Finnland