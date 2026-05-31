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Weltmeisterschaft

WM-Test: So spielt Deutschland

Um 20:45 Uhr trifft Deutschland im vorletzten Test vor der WM auf Finnland. Seine erste Elf schickt Julian Nagelsmann noch nicht ins Rennen.

von David Hamza
1 min.
Julian Nagelsmann gibt die Taktik vor @Maxppp
Deutschland 4-0 Finnland

Auf Arsenal-Profi Kai Havertz muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem gestrigen Champions League-Finale noch verzichten, Manuel Neuer wird nach seinen Wadenproblemen vorerst geschont.

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Den Platz zwischen den Pfosten nimmt daher wie in den vergangenen Monaten Oliver Baumann ein. Auf der rechten Offensivseite beginnt Lennart Karl, im Sturmzentrum Deniz Undav. Links hinten erhält Nathaniel Brown den Vorzug gegenüber David Raum.

Die DFB-Aufstellung

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So spielt Finnland

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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