Menü Suche
Kommentar 1
UEFA Nations League

Nächster Ausfall beim DFB-Team

von Fabian Ley
Havertz für Deutschland @Maxppp
Niederlande 1-1 Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft muss beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande den nächsten personellen Rückschlag verkraften. Kai Havertz (27) musste gegen Oranje nach rund 28 Minuten verletzungsbedingt vom Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Angreifer vom FC Arsenal wurde Younes Ebnoutalib (23) eingewechselt. Der Mittelstürmer von Eintracht Frankfurt feiert somit sein DFB-Debüt. Bitter: Havertz ist bereits der zweite Ausfall in der deutschen Offensive. Jamal Musiala (23) fiel bereits vor Anpfiff kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Kai Havertz
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Kai Havertz Kai Havertz
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert