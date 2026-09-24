Nächster Ausfall beim DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft muss beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande den nächsten personellen Rückschlag verkraften. Kai Havertz (27) musste gegen Oranje nach rund 28 Minuten verletzungsbedingt vom Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Angreifer vom FC Arsenal wurde Younes Ebnoutalib (23) eingewechselt. Der Mittelstürmer von Eintracht Frankfurt feiert somit sein DFB-Debüt. Bitter: Havertz ist bereits der zweite Ausfall in der deutschen Offensive. Jamal Musiala (23) fiel bereits vor Anpfiff kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen aus.