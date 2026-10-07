Kofane schockt Bayer

Als Christian Kofane im Sommer 2025 zu Bayer Leverkusen wechselte, hatten wohl nur die wenigsten erwartet, dass sich der inzwischen 20-jährige Stürmer so schnell entwickeln würde. Satte 44 Einsätze standen nach seiner ersten Saison zu Buche. Die Folge: Die Werkself will den bis 2029 laufenden Vertrag verlängern.

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Schon vor einem Monat stand die Unterschrift des Kameruners kurz bevor, er sollte bis 2031 unterschreiben und künftig vier Millionen Euro pro Saison kassieren. Doch jetzt der Schock: Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Kofane eigenmächtig die Verhandlungen gestoppt hat. Er wolle zwar nach wie vor verlängern, aber nicht mehr zu den bereits ausgehandelten Konditionen.

Knickt Bayer ein?

Dem Fachblatt zufolge geht es Kofane nicht etwa um das Einbauen einer Ausstiegsklausel, sondern um den Bonus bei der Vertragsunterschrift. Ob und bis zu welcher Summe Bayer zur Zahlung einer Signing Fee bereit wäre, ist noch unklar.

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Die Argumente hat Kofane jedenfalls auf seiner Seite. Der Mittelstürmer steht nach vier Bundesligaspielen schon wieder bei zwei Toren. Zudem soll er sich seit Monaten in Kontakt mit dem FC Arsenal befinden. Auch andere Klubs aus der Premier League, darunter Manchester United und Newcastle United, hatten zuletzt angeklopft.