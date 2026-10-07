Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Kofane schockt Bayer

Die Verlängerung von Christian Kofane bei Bayer Leverkusen schien nur noch Formsache. Doch plötzlich ist man davon wieder weit entfernt.

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Christian Kofane im Einsatz für Bayer @Maxppp

Als Christian Kofane im Sommer 2025 zu Bayer Leverkusen wechselte, hatten wohl nur die wenigsten erwartet, dass sich der inzwischen 20-jährige Stürmer so schnell entwickeln würde. Satte 44 Einsätze standen nach seiner ersten Saison zu Buche. Die Folge: Die Werkself will den bis 2029 laufenden Vertrag verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter
C. Kofane Angreifer - 20 Jahre Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Kamerun Kamerun #35 Christian Kofane
Tore 3
Gespielte Spiele 6
Gehalt/Monat 55 K€

Schon vor einem Monat stand die Unterschrift des Kameruners kurz bevor, er sollte bis 2031 unterschreiben und künftig vier Millionen Euro pro Saison kassieren. Doch jetzt der Schock: Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Kofane eigenmächtig die Verhandlungen gestoppt hat. Er wolle zwar nach wie vor verlängern, aber nicht mehr zu den bereits ausgehandelten Konditionen.

Knickt Bayer ein?

Dem Fachblatt zufolge geht es Kofane nicht etwa um das Einbauen einer Ausstiegsklausel, sondern um den Bonus bei der Vertragsunterschrift. Ob und bis zu welcher Summe Bayer zur Zahlung einer Signing Fee bereit wäre, ist noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Argumente hat Kofane jedenfalls auf seiner Seite. Der Mittelstürmer steht nach vier Bundesligaspielen schon wieder bei zwei Toren. Zudem soll er sich seit Monaten in Kontakt mit dem FC Arsenal befinden. Auch andere Klubs aus der Premier League, darunter Manchester United und Newcastle United, hatten zuletzt angeklopft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Arsenal
Christian Kofane

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Arsenal Logo FC Arsenal
Christian Kofane Christian Kofane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert