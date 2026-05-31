Liverpool verkündet Konaté-Abschied

Der FC Liverpool hat nun auch offiziell bestätigt, dass Ibrahima Konaté seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein verlassen wird. Wo der französische Innenverteidiger unterschreiben wird, ist noch offen.

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Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer.



Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) May 31, 2026

Die Fühler strecken Paris St. Germain und Al Ittihad aus, auch dem FC Bayern, FC Chelsea und Real Madrid wurde schon Interesse nachgesagt. 2021 hatte Liverpool Konaté für 40 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. Mit den Reds holte der 27-Jährige unter anderem die Meisterschaft und den FA Cup.