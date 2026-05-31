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Offiziell Premier League

Liverpool verkündet Konaté-Abschied

von David Hamza - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Ibrahima Konaté verabschiedet sich von den Liverpool-Fans @Maxppp

Der FC Liverpool hat nun auch offiziell bestätigt, dass Ibrahima Konaté seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein verlassen wird. Wo der französische Innenverteidiger unterschreiben wird, ist noch offen.

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Die Fühler strecken Paris St. Germain und Al Ittihad aus, auch dem FC Bayern, FC Chelsea und Real Madrid wurde schon Interesse nachgesagt. 2021 hatte Liverpool Konaté für 40 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. Mit den Reds holte der 27-Jährige unter anderem die Meisterschaft und den FA Cup.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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