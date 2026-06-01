Alles klar bei Fati

Es bestehen wohl keine Zweifel mehr am dauerhaften Wechsel von Ansu Fati (23) zur AS Monaco. Laut Fabrizio Romano geht die Festverpflichtung zeitnah über die Bühne. Per Kaufoption festgeschriebene elf Millionen Euro fließen an den FC Barcelona, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung sichert.

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Bis zuletzt hatte Fati noch auf eine Rückkehr nach Katalonien spekuliert, nun aber endgültig grünes Licht für Monaco gegeben. Im Fürstentum wird der spanische Offensivspieler künftig mit dem neuen Cheftrainer Filipe Luís zusammenarbeiten.