Menü Suche
Kommentar 6
La Liga

Alles klar bei Fati

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Ansu Fati dreht jubelnd ab @Maxppp

Es bestehen wohl keine Zweifel mehr am dauerhaften Wechsel von Ansu Fati (23) zur AS Monaco. Laut Fabrizio Romano geht die Festverpflichtung zeitnah über die Bühne. Per Kaufoption festgeschriebene elf Millionen Euro fließen an den FC Barcelona, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung sichert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt hatte Fati noch auf eine Rückkehr nach Katalonien spekuliert, nun aber endgültig grünes Licht für Monaco gegeben. Im Fürstentum wird der spanische Offensivspieler künftig mit dem neuen Cheftrainer Filipe Luís zusammenarbeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Monaco
Barcelona
Ansu Fati

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Barcelona Logo FC Barcelona
Ansu Fati Ansu Fati
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert