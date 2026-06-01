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Bundesliga

BVB reagiert auf Guirassy-Gerüchte

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
1 min.
Schaut etwas finster drein: Serhou Guirassy @Maxppp

Lars Ricken will nichts von einem vermeintlichen Wechsel von Torjäger Serhou Guirassy (30) zu Fenerbahce wissen. Gegenüber der ‚WAZ‘ macht der BVB-Sportboss deutlich: „Uns liegt kein Angebot für Serhou vor. Wir haben auch nicht vor ihn abzugeben. Er hat seinen Wert für Borussia Dortmund in den vergangenen beiden Spielzeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

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In der Türkei wird davon ausgegangen, dass Guirassy an Bord geholt wird. Beide Präsidentschaftskandidaten von Fenerbahce ließen mit entsprechenden Aussagen aufhorchen. Womöglich handelt es sich dabei aber nur um vollmundige Wahlkampfversprechen. Klar ist aber auch: Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt, dass Ricken einen Guirassy-Transfer nicht kategorisch ausschließt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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