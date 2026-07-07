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Offiziell Bundesliga

BVB verpflichtet Yamamoto

Borussia Dortmund verstärkt sich mit einem vielversprechenden Talent aus Japan. Takato Yamamoto soll zunächst Spielpraxis in der Regionalliga sammeln, könnte aber schon bald auch bei den Profis vorspielen.

von Simon Martis - Quelle: bvb.de
1 min.
BVB-Sportdirektor Ole Book @Maxppp

Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Takato Yamamoto gesichert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis von Gamba Osaka zum BVB, dem Vernehmen nach verfügen die Schwarz-Gelben zudem über eine Kaufoption.

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Yamamoto sammelte in Japan bereits erste Erfahrungen im Profibereich und gehört zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs. In Dortmund soll der Linksfuß den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Während der Sommervorbereitung könnte er aufgrund der zahlreichen WM-Teilnehmer im Kader zudem die Gelegenheit erhalten, sich auch bei den Profis zu zeigen.

„Takato ist ein Spieler, der uns von Beginn an überzeugt hat. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir in unserem Spiel sehen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, so NLZ-Leiter Paul Schaffran.

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Yamamoto ergänzt: „Ich kann es immer noch kaum glauben. Borussia Dortmund – so ein großer Klub. Es ist das erste Mal, dass ich Japan verlasse, alles hier ist neu für mich. Aber ich bin bereit. Ich will jeden Tag lernen und besser werden. Und ich werde alles geben, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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