BVB verpflichtet Yamamoto
Borussia Dortmund verstärkt sich mit einem vielversprechenden Talent aus Japan. Takato Yamamoto soll zunächst Spielpraxis in der Regionalliga sammeln, könnte aber schon bald auch bei den Profis vorspielen.
Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Takato Yamamoto gesichert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis von Gamba Osaka zum BVB, dem Vernehmen nach verfügen die Schwarz-Gelben zudem über eine Kaufoption.
Tach, 山本天翔! 👋🎌— Borussia Dortmund (@BVB) July 7, 2026
Borussia Dortmund verstärkt seine U23 mit dem japanischen U19-Nationalspieler Takato Yamamoto. Der 18-jährige Japaner wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom japanischen Erstligisten @GAMBA_OFFICIAL nach Dortmund.
Willkommen beim BVB, Takato! 💛 pic.twitter.com/jRmkTabj77
Yamamoto sammelte in Japan bereits erste Erfahrungen im Profibereich und gehört zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs. In Dortmund soll der Linksfuß den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Während der Sommervorbereitung könnte er aufgrund der zahlreichen WM-Teilnehmer im Kader zudem die Gelegenheit erhalten, sich auch bei den Profis zu zeigen.
„Takato ist ein Spieler, der uns von Beginn an überzeugt hat. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir in unserem Spiel sehen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, so NLZ-Leiter Paul Schaffran.
Yamamoto ergänzt: „Ich kann es immer noch kaum glauben. Borussia Dortmund – so ein großer Klub. Es ist das erste Mal, dass ich Japan verlasse, alles hier ist neu für mich. Aber ich bin bereit. Ich will jeden Tag lernen und besser werden. Und ich werde alles geben, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen.“
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