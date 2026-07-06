BVB: Guirassy-Klausel läuft bald ab

Die nach wie vor offene Vertragssituation von Karim Adeyemi (24) und Serhou Guirassy (30) bremst die Sommertransferpläne von Borussia Dortmund aus. Aufgrund einer Ausstiegsklausel sitzt der BVB bei Guirassy nicht auf dem Fahrersitz. Das wird sich aber zeitnah ändern.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, sind der Borussia nur noch etwa neun Tage die Hände gebunden. Denn am 15. Juli läuft die Exit-Option aus, die ausschließlich die Topklubs Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea, Manchester United und der FC Arsenal aktivieren könnten.

Im Anschluss wäre die Ablöse frei verhandelbar. Aktuell würde der BVB knapp unter 40 Millionen Euro für den 30-Jährigen akzeptieren müssen. Guirassy selbst liebäugelt seit Wochen mit einem Abschied aus Dortmund.

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Kein Interesse an Fener

Die großen Klubs halten zum jetzigen Zeitpunkt aber allesamt die Füße still und scheinen kein gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung zu signalisieren. Fenerbahce würde den Guineer nur zu gerne in Istanbul begrüßen, ein Engagement am Goldenen Horn soll den Mittelstürmer allerdings nicht reizen.