HSV lauert auf ein Schnäppchen

Angeblich ist Dzenis Burnic (28) ein Thema beim Hamburger SV. ‚Reprezentacija.ba‘ zufolge gehören die Rothosen zu den Interessenten für den Mittelfeld-Allrounder, der den Karlsruher SC in diesem Sommer wohl mit Ablauf seines Vertrags verlassen wird. In Kofi Amoako (21) hat der HSV aber eigenlich schon für die Sechs nachgerüstet.

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Zuletzt berichtete das bosnische Portal noch, dass Burnic vor einem Wechsel zum FC Augsburg stehe. Die Fuggerstädter sollen nun weiterhin an einem Deal arbeiten, entschieden ist der Poker um den WM-Fahrer, der mit Bosnien-Herzegowina auf Kanada, Katar und die Schweiz trifft, aber noch nicht. Auch zwei namentlich nicht genannte türkische Vereine seien am Linksfuß dran.