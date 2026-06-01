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Serie A

Einigung: Inter arbeitet an 25-Millionen-Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Oumar Solet hat den Mund offen @Maxppp

Inter Mailand intensiviert die Bemühungen um Oumar Solet. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Nerazzurri mit dem 26-Jährigen bereits eine Einigung über einen Vertrag bis 2031 erzielt haben. Demzufolge stehen nun die Verhandlungen mit Udinese Calcio an.

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Die Startforderung des Serie-A-Vertreters für den Innenverteidiger belaufe sich auf 25 Millionen Euro. Möglich sei aber auch, dass ein U23-Spieler von Inter in den Deal integriert wird, um die Ablöse zu drücken. Solets Vertrag bei Udinese läuft im kommenden Jahr aus.

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