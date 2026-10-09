Medien: Endrick gibt Wechsel-Zusage

Endrick (20) von Real Madrid hat dem AC Mailand angeblich bereits zugesagt. Das ist einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zu entnehmen. Zudem habe der Mittelstürmer signalisiert, dass die Rossoneri im Winter seine erste Wahl sind.

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Schon in den vergangenen Monaten hatte sich Milan mit dem brasilianischen Nationalspieler (24 Länderspiele) beschäftigt, der sich allerdings nach einer guten Leihe bei Olympique Lyon unter José Mourinho durchsetzen wollte.

Nun ist die Ernüchterung groß, Endrick kommt in der laufenden Spielzeit lediglich auf vier Einsatzminuten. In der Folge könnte es im Winter auf ein erneutes Gastspiel hinauslaufen. Neben den Italienern streckt allen voran auch Aston Villa die Fühler aus.

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‚Calciomercato.com‘ hält es für möglich, dass sich Real dieses Mal auf eine Kaufoption inklusive Rückkaufoption einlässt – so, wie es einst bei Nico Paz (22/Como 1907) der Fall war.