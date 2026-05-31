HSV: Grönbaek-Entscheidung gefallen

Albert Grönbaek bleibt offenbar beim Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Rothosen die fünf Millionen Euro hohe Kaufoption bezahlen, die am morgigen Montag abläuft. Der offensive Mittelfeldspieler soll dann einen Vertrag bis 2030 erhalten.

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Grönbaek war im Winter-Transferfenster per Leihe von Stade Rennes zum HSV gekommen. Bei den vergangenen sechs Ligaspielen stand der 25-jährige Däne (acht Länderspiele) in der Hamburger Startformation.