Ein Knackpunkt: HSV-Spur zu Itakura

Kehrt Ko Itakura (29) nach einem Jahr in der Eredivisie schon wieder nach Deutschland zurück? Laut ‚Absolut Fussball‘ baggern drei Bundesligisten an dem Innenverteidiger, der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge gehört der Hamburger SV dazu.

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Die Hanseaten fahnden nach Ersatz für Abwehrchef Luka Vuskovic (19), der nach seiner Leihe zunächst zu Tottenham Hotspur zurückkehrt. Während der ‚Independent‘ ein erneutes Gastspiel an der Elbe für möglich hält, schließt ‚Sky‘ ein solches Szenario zum jetzigen Zeitpunkt aus, zumal sich der Innenverteidiger selbst schon verabschiedet hatte.

Zurück zu Itakura: Der Japaner (39 Länderspiele) war im vergangenen Jahr für 10,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Ajax Amsterdam gewechselt, kam dort verletzungsbedingt aber erst zu 26 Einsätzen (ein Treffer). Dem Vernehmen nach würde er gerne wieder in der Bundesrepublik auflaufen.

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Ob der Zuschlag letztlich an den HSV geht, wird sich zeigen. Das finanzielle Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt könnte für die Rothosen zu teuer sein. Ein Leihgeschäft scheint deshalb die realistischere Option zu sein.