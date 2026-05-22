Bundesliga-Trio will Itakura

Nach nur einer Saison in der Eredivisie könnte Ko Itakura von Ajax Amsterdam schon wieder zurück nach Deutschland wechseln. Laut ‚Absolut Fussball‘ will der 29-Jährige zurück in die Bundesliga. Dem Portal zufolge haben drei namentlich nicht genannte Klubs Interesse am Japaner.

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Einer der drei Klubs ist mutmaßlich Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Rouven Schröder hatte Itakura vor fünf Jahren zum FC Schalke geholt. Im Winter hatten die Fohlen an einem Leih-Deal gearbeitet und für den Sommer angekündigt, erneut vorstellig zu werden. Vor einem halben Jahr war sich außerdem der VfL Wolfsburg mit dem Innenverteidiger bereits einig, ein Wechsel kam aber nicht zustande.